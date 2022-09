Giallo a Mosca: Putin annuncia discorso alla Nazione in tv poi cancella tutto. Parla oggi? (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’atteso discorso del presidente russo Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina, programmato per ieri – 20 settembre 2022 – alle 19 ora italiana (le 20 di Mosca), alla fine non è andato in onda. Secondo fonti russe, l’intervento del presidente russo sarebbe stato registrato ma di fatto congelato in attesa di sviluppi su un possibile negoziato sotterraneo, come peraltro aveva accennato lo stesso presidente turco Recep Taayip Erdogan all’Assemblea generale dell’Onu. La direttrice di Russia Today Margarita Simonyan ieri sera ha scritto su Twitter: “Andate a letto”, mettendo fine all’attesa. Anche alcuni canali statali russi hanno cancellato l’annuncio del discorso di Putin. È possibile che il presidente parli oggi, mercoledì 21 settembre. Secondo fonti di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’attesodel presidente russo Vladimirsulla guerra in Ucraina, programmato per ieri – 20 settembre 2022 – alle 19 ora italiana (le 20 di),fine non è andato in onda. Secondo fonti russe, l’intervento del presidente russo sarebbe stato registrato ma di fatto congelato in attesa di sviluppi su un possibile negoziato sotterraneo, come peraltro aveva accennato lo stesso presidente turco Recep Taayip Erdogan all’Assemblea generale dell’Onu. La direttrice di Russia Today Margarita Simonyan ieri sera ha scritto su Twitter: “Andate a letto”, mettendo fine all’attesa. Anche alcuni canali statali russi hannoto l’annuncio deldi. È possibile che il presidente parli, mercoledì 21 settembre. Secondo fonti di ...

fanpage : Giallo sull’atteso discorso di Vladmir Putin: in programma alle 19, ora italiane, dopo due ore di attesa del presid… - MediasetTgcom24 : Mosca, giallo sul discorso di Putin #RussianUkrainianWar #UkraineRussianWar #guerraucraina #mosca #kiev - Twiggy75184175 : RT @GabriellaCapec1: AMP | Putin parla alla nazione, anzi no. Il giallo del rinvio: ombre di grandi manovre nel cuore di Mosca https://t.co… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Giallo sull’atteso discorso di Vladmir Putin: in programma alle 19, ora italiane, dopo due ore di attesa del presidente russo… - TittiAlessio : RT @RaiNews: Non è chiaro il motivo per cui il discorso è stato rinviato. In giornata si erano rincorse voci secondo cui Putin avrebbe potu… -