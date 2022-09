(Di mercoledì 21 settembre 2022) MILANO – Mediaset ha definito la programmazione in palinsesto dello Special dedicato a Giuseppe: “”. Il programma andrà in onda29in prima serata suUno. Spiegasui social: “Lo Special, registrato al teatro Masini di Faenza, è uno scalcagnatoispirato ai miticidegli anni ’60 con orchestra, ospiti e balletto, intervallato il tutto dai pezzi comici più richiesti del mio repertorio. La regia del programma è affidata a Marco Beltrami, già regista di Zelig, Verissimo e tanti altri fortunati programmi. Noi ce l’abbiamo messa tutta, non prendete impegni per il 29, vi aspetta una divertente serata davanti alla ...

Lopinionista : “Giacobazzi Gran Varietà” su Italia 1 giovedì 29 settembre - mafino72 : @MadameA02 Io vedo una gran bella donna e una”patacca nucleare” per citare Giacobazzi. Ma sono aperto a discussioni in merito. - MontiFrancy82 : A Padova arriva Giuseppe Giacobazzi: sabato 1 aprile 2023 al @granteatrogeox - SMSNEWSOFFICIAL : A Padova arriva Giuseppe Giacobazzi: sabato 1 aprile 2023 al @granteatrogeox - SMSNEWSOFFICIAL : A Padova arriva Giuseppe Giacobazzi: sabato 1 aprile 2023 al Gran Teatro Geox -

Ravennawebtv.it

Mediaset ha definito la programmazione in palinsesto dello special dedicato a Giuseppe. Il programma andrà in onda Giovedì 29 settembre in prima serata su Italia Uno. Lo Special, prodotto da Massimo Zoli di Ridens Produzioni è stato registrato al teatro Masini di Faenza. Per ......Il Musical -Teatro Morato - 21 11/03/2023 - Massimo Ranieri -Teatro Morato - 21.15 19/03/2023 - Forza Venite Gente -Teatro Morato - 18.30 31/03/2022 - Giuseppe... “Giacobazzi Gran Varietà” arriva in prima serata su Italia Uno Giovedì 29 settembre in prima serata su Italia Uno, andrà in onda lo Special dedicato a Giuseppe Giacobazzi, registrato pochi giorni fa al Teatro Masini ...Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza ...