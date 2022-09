Gf Vip, Romita sui reali inglesi: “Famiglia in cui ci sono stupratori”. La regia lo censura (Di mercoledì 21 settembre 2022) Non le ha mandate a dire Attilio Romita, concorrente del Grande Fratello Vip, parlando della Famiglia reale inglese, all’indomani degli storici funerali di Elisabetta II. I “vipponi” hanno commentato la notizia della morte dell’anziana sovrana e delle conseguenze sulla Royal Family. Il tema è stato trattato in maniera molto critica dall’ex giornalista del Tg1, he ha chiesto ai compagni: “Come fate ad essere innamorati di questa Famiglia reale?”. Romita ha poi proseguito in maniera incalzante: “Come si può essere devoti alla regina che era la più grande nemica di Lady Diana? E poi avere così tanta stima, rispetto e devozione per una Famiglia reale nella quale ci sono stupratori, personaggi loschi, organizzatori di orge”. A quel punto la regia del Gf si ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Non le ha mandate a dire Attilio, concorrente del Grande Fratello Vip, parlando dellareale inglese, all’indomani degli storici funerali di Elisabetta II. I “vipponi” hanno commentato la notizia della morte dell’anziana sovrana e delle conseguenze sulla Royal Family. Il tema è stato trattato in maniera molto critica dall’ex giornalista del Tg1, he ha chiesto ai compagni: “Come fate ad essere innamorati di questareale?”.ha poi proseguito in maniera incalzante: “Come si può essere devoti alla regina che era la più grande nemica di Lady Diana? E poi avere così tanta stima, rispetto e devozione per unareale nella quale ci, personaggi loschi, organizzatori di orge”. A quel punto ladel Gf si ...

