GF Vip, Patrizia Rossetti lascia GF Vip: uscita concordata e quando (Di mercoledì 21 settembre 2022) A differenza degli altri, da quando è entrata nella Casa del GF Vip Patrizia Rossetti non ha perso occasione di raccontarsi. La conduttrice, oggi opinionista e regina delle televendite, ha svelato che molto presto dovrà dire addio alla sua avventura. Durante una chiacchierata con Alberto De Pisis e Cristina Quaranta, ha svelato che in caso di prolungamento del reality show non resterà ma, in ogni caso, la sua esperienza si concluderà molto prima. Perché Patrizia Rossetti lascia GF Vip tra qualche settimana? A svelare tutto è stata proprio lei: "Il mio agente si occuperà delle mie cose, io non ho nessuno, fratelli o sorelle. Non posso restare. Sto due, tre, quattro, cinque settimane ma non posso nemmeno pensare di restare tre, quattro, cinque mesi" Patrizia ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 21 settembre 2022) A differenza degli altri, daè entrata nella Casa del GF Vipnon ha perso occasione di raccontarsi. La conduttrice, oggi opinionista e regina delle televendite, ha svelato che molto presto dovrà dire addio alla sua avventura. Durante una chiacchierata con Alberto De Pisis e Cristina Quaranta, ha svelato che in caso di prolungamento del reality show non resterà ma, in ogni caso, la sua esperienza si concluderà molto prima. PerchéGF Vip tra qualche settimana? A svelare tutto è stata proprio lei: "Il mio agente si occuperà delle mie cose, io non ho nessuno, fratelli o sorelle. Non posso restare. Sto due, tre, quattro, cinque settimane ma non posso nemmeno pensare di restare tre, quattro, cinque mesi"...

