GF Vip | Alberto De Pisis | Antonino bacerà Ginevra tra tre giorni

IsaeChia : #GfVip 7, Antonino Spinalbese svela perché lui e Belen Rodriguez si sono lasciati Nel frattempo Alberto De Pisis h… - blogtivvu : Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini prima coppia del GF Vip? “Bacio entro tre giorni”: le previsioni di Alber… - infoitcultura : Chi è Alberto De Pisis: concorrente del Grande Fratello VIP - infoitcultura : Gf Vip 7, Alberto De Pisis attratto da uno dei Vipponi? - infoitcultura : Gf Vip, Alberto De Pisis si sbottona: 'Mi piace Luca, così verace, mi mette soggezione' -

GFDe Pisis: "Antonino bacerà Ginevra tra tre giorni"/ Il pronostico che "Il mondo del parrucchiere mi ha portato a un incontro fatale, abbiamo avuto una storia di circa due anni e ...Grande Fratello7, il gossip già serpeggia su Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini Non solo polemiche ma anche gossip in questi primi giorni di GF. SecondoDe Pisis ci sarebbe ...Primi dissapori nella Casa: Cristina Quaranta si scontra con l’ex tronista Se l’era chiesto Sonia Bruganelli durante la prima messa in onda di ...In arrivo la prima burrasca targata Grande Fratello Vip 7: il giornalista si è scagliato contro la Royal Family con toni durissimi ...