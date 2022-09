Gf Vip 7, ‘manco a li cani’: scoppia la prima lite nella casa. Ecco la causa dello scontro (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il GF Vip 7 è ufficialmente iniziato e nonostante sia cominciato da pochissimo, in casa è arrivata la prima discussione, frutto di un grande fraintendimento. LEGGI ANCHE : — GF Vip 7, concorrente la spara grossa sui reali inglesi: cosa dice sui funerali della Regina. La regia lo censura I diretti interessati sono Cristina Quaranta, volto della tv italiana, e Luca Salatino, ex corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne. Durante una conversazione sul cibo, i due sono arrivati a discutere a causa di un grande fraintendimento. “Lei ha detto “ma che siamo cani” riferito al fatto di non voler conservare il cibo avanzato tutto mischiato e lui non ha capito e ha iniziato a dire “Non dirmi che vi tratto come dei cani”, lui vuole una clip in puntata a tutti i costi” ha scritto un altro utente. ”È l’ennesima volta che lo guardo e ... Leggi su funweek (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il GF Vip 7 è ufficialmente iniziato e nonostante sia cominciato da pochissimo, inè arrivata ladiscussione, frutto di un grande fraintendimento. LEGGI ANCHE : — GF Vip 7, concorrente la spara grossa sui reali inglesi: cosa dice sui funerali della Regina. La regia lo censura I diretti interessati sono Cristina Quaranta, volto della tv italiana, e Luca Salatino, ex corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne. Durante una conversazione sul cibo, i due sono arrivati a discutere adi un grande fraintendimento. “Lei ha detto “ma che siamo cani” riferito al fatto di non voler conservare il cibo avanzato tutto mischiato e lui non ha capito e ha iniziato a dire “Non dirmi che vi tratto come dei cani”, lui vuole una clip in puntata a tutti i costi” ha scritto un altro utente. ”È l’ennesima volta che lo guardo e ...

