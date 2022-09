Gf Vip 7, in regia lasciano per sbaglio l’audio aperto: “Ci hanno svegliato a bestemmie!” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Siamo solo al secondo giorno di questo Gf Vip 7 e già iniziano ad esserci le primissime dinamiche che non riguardano solamente i diretti concorrenti, bensì anche la regia. Come spesso accade, molti vipponi, tendono a dormire sempre poco più rispetto agli altri e per questo è sempre compito della regia svegliarli accendendo le luci e mettendo della musica ad alto volume. Ma qualcosa, proprio questa mattina, è andato storto! La sveglia dei vipponi oggi è stata molto singolare e ben diversa. Chi era in quel momento in regia infatti, dimenticandosi dei microfoni accesi, e la sua voce si è sentita in tutta la Casa del Gf Vip 7 proprio mentre volava una bestemmia. Il web, sempre molto attento, ha subito registrato e ripreso il momento spiacevole, diffondendolo in rete. CLICCANDO QUI possiamo vedere il video in questione che mostra la stanza ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Siamo solo al secondo giorno di questo Gf Vip 7 e già iniziano ad esserci le primissime dinamiche che non riguardano solamente i diretti concorrenti, bensì anche la. Come spesso accade, molti vipponi, tendono a dormire sempre poco più rispetto agli altri e per questo è sempre compito dellasvegliarli accendendo le luci e mettendo della musica ad alto volume. Ma qualcosa, proprio questa mattina, è andato storto! La sveglia dei vipponi oggi è stata molto singolare e ben diversa. Chi era in quel momento ininfatti, dimenticandosi dei microfoni accesi, e la sua voce si è sentita in tutta la Casa del Gf Vip 7 proprio mentre volava una bestemmia. Il web, sempre molto attento, ha subito registrato e ripreso il momento spiacevole, diffondendolo in rete. CLICCANDO QUI possiamo vedere il video in questione che mostra la stanza ...

