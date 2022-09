GF Vip 7 | durante la diretta partono strani audio VIDEO

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Gliladel GF Vip 7lache va in onda su Mediaset Extra o il sito ufficiale del GF Vip 7 è successo qualcosa di molto particolare. Già in passato erano avvenuti degli eventi simili e ogni volta hanno fatto divertire il pubblico da casa, il quale non se L'articolo proviene da Novella 2000.

succhino_ : RT @Flavia_InTheSky: in allegato la necessaria spiegazione all’uso di specifici termini utilizzati ieri durante l’introduzione dell’ospite… - Ernesto29296958 : RT @panorama_it: Da Massimo D’Alema a Francesco Totti, Oliviero ToscaniFedez&Ferragni, Belén Rodríguez e molti altri. Tutti hanno approfitt… - panorama_it : Da Massimo D’Alema a Francesco Totti, Oliviero ToscaniFedez&Ferragni, Belén Rodríguez e molti altri. Tutti hanno ap… - JM09122 : RT @FVGlive: ??Udine ? Visita la #DaciaArena, lo stadio dell'#Udinese calcio e vivi l'atmosfera che si respira durante le grandi partite. S… - redazionerumors : Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip, le donne della Casa hanno sfoggiato look coloratissimi e molto se… -

...2022 Patrizia Rossett i ha varcato la famosa porta rossa della casa del Grande Fratello... Patrizia, infatti,una conversazione con gli altri concorrenti, spiega di non poter restare ...... prendendo il posto di Orietta Berti che da ieri fa l'opinionista al Grande Fratellosu Canale ... Il quale,il concerto, ha fatto salire sul palco alcuni fan scelti a caso tra il pubblico: '...Durante la diretta che va in onda su Mediaset Extra o il sito ufficiale del GF Vip 7 è successo qualcosa di molto particolare. Già in passato erano avvenuti degli eventi simili e ogni volta hanno fatt ...In chiacchiera con Cristina Quaranta e Alberto De Pisis, Patrizia Rossetti svela quando lascerà il GF Vip e il motivo ...