"GF Vip 7", Attilio Romita senza freni: Mediaset censura il commento alla Regina (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il Grande Fratello Vip 7 è appena iniziato e fa già discutere. Di certo quel che non ci si sarebbe mai aspettati è di vedere Mediaset intenta a "censurare" uno dei concorrenti ad appena poche ore dall'ingresso nella Casa più spiata d'Italia. A riportare l'accaduto è il blog DavideMaggio.it: anche nel loft di Cinecittà si è parlato della morte della Regina Elisabetta, come del resto sta accadendo in tutto il mondo da giorni, ma il commento del giornalista Attilio Romita ha lasciato di sasso i presenti. "GF Vip 7", il commento di Attilio Romita sulla Regina La morte della Regina Elisabetta, la proclamazione di Re Carlo, i funerali e gli immancabili gossip sono tutti argomenti all'ordine del giorno in ...

