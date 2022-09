sondaggigfvip7 : Antonino è il tuo VIP preferito? #GFVIP #GFVIP7 - Elisa60388018 : RT @MondoTV241: GF Vip, Antonino Spinalbese vuota il sacco su Belen, ecco i retroscena sulla rottura #antoninospinalbese #belenrodriguez #g… - leggoit : Gf Vip 7, Antonino Spinalbese e il basilico: cosa succede dopo averne mangiato diverse foglie - MondoTV241 : GF Vip, Antonino Spinalbese vuota il sacco su Belen, ecco i retroscena sulla rottura #antoninospinalbese… - gayburg : Alberto, Antonino e Luca fanno il bagno al GF Vip -

...Fratellole bellezze femminili non mancano. Mentre le telespettatrici italiane possono rifarsi gli occhi con la presenza nella Casa di fisici statuari come quelli di Amaurys Perez e...Spinalbese si è fatto 'beccare' dalle telecamere del Grande Fratellomentre mangiava foglie di basilico direttamente dalla pianta come se fossero patatine. Peccato però che gli sia subito ...Dopo un avvio con il botto, per i concorrenti del Grande Fratello Vip è tempo di prendere familiarità con la convivenza forzata e con la vita all'interno della Casa ...Antonino Spinalbese si è fatto ‘beccare’ dalle telecamere del Grande Fratello Vip mentre mangiava foglie di basilico direttamente dalla pianta come se fossero patatine.