Germania, torna il Covid: Neuer e Goretzka lasciano il ritiro (Di mercoledì 21 settembre 2022) Brutte notizie nel ritiro della nazionale tedesca. Due giocatori del Bayern Monaco, Neuer e Goretzka, sono risultati positivi al Covid e e salteranno... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 21 settembre 2022) Brutte notizie neldella nazionale tedesca. Due giocatori del Bayern Monaco,, sono risultati positivi ale e salteranno...

Agenzia_Ansa : L'Oktoberfest di Monaco di Baviera è stato inaugurato oggi, dopo essere stato cancellato per due anni di fila a cau… - apollore62 : RT @EnricoFaraboll1: Controllo climatico 'Parte dalla base nato a Gelsenkirchen in Germania sorvola le Marche per qualche ora poi torna i… - Filippo__Rossi : @babinciello ecco qua l'asino de turno... guarda che l'Italia è stata liberata dagli US, i russi sono arrivati in P… - Vittorio1Elle : RT @EnricoFaraboll1: Controllo climatico 'Parte dalla base nato a Gelsenkirchen in Germania sorvola le Marche per qualche ora poi torna i… - Torex1979 : RT @ElGusty201: Parte dalla base nato a Gelsenkirchen in Germania sorvola le Marche per qualche ora poi torna in Germania. -