Germania | Neuer e Goretzka positivi al Covid

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Grana in casa, dove Flick dovrà fare a meno di Manuele Leon, entrambial-19 Brutta tegola per il ct dellaFlick, che dovrà rinunciare aper sfide di Nations League a causa del-19. I due calciatori sono stati messi subito in isolamento precauzionale e saranno assenti nelle partite contro Ungheria e Inghilterra, in programma il 23 e il 26 settembre. L'articolo proviene da Calcio News 24.