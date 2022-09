Genova, via Siffredi chiusa dalle 18 di domani alle 13 di domenica: tutte le modifiche alla viabilità (Di mercoledì 21 settembre 2022) Divieti alla circolazione in occasione delle operazioni di varo dell’impalcato del nuovo viadotto Pionieri ed Aviatori d’Italia, sopra via Siffredi. Possibili ripercussioni anche sul traffico autostradale per le limitazioni sulla viabilità ordinaria dopo l’uscita dal casello di Genova Aeroporto. Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 21 settembre 2022) Divieticircolazione in occasione delle operazioni di varo dell’impalcato del nuovo viadotto Pionieri ed Aviatori d’Italia, sopra via. Possibili ripercussioni anche sul traffico autostradale per le limitazioni sullaordinaria dopo l’uscita dal casello diAeroporto.

