Gender – Sondaggio PVF: 80% italiani per libertà educativa (Di mercoledì 21 settembre 2022) Gender. Sondaggio Pro Vita Famiglia: 80% italiani per libertà educativa. Prossimo Governo difenda famiglia e minori – No alla teoria Gender e alla carriera alias nelle scuole e più partecipazione e libertà educativa per i genitori. La maggioranza degli italiani rifiuta l’indottrinamento ideologico Lgbtqia+ rivolto ai bambini e chiede maggiori tutele. È il risultato del Sondaggio nazionale promosso da Pro Vita & Famiglia e condotto da Noto Sondaggi, presentato oggi al Senato presso la Sala Caduti di Nassirya nel corso della conferenza stampa “Scuola, Gender, Carriera Alias… Parola alle famiglie”. Dal Sondaggio emerge che il 92% degli italiani ha sentito parlare di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 settembre 2022)Pro Vita Famiglia: 80%per. Prossimo Governo difenda famiglia e minori – No alla teoriae alla carriera alias nelle scuole e più partecipazione eper i genitori. La maggioranza deglirifiuta l’indottrinamento ideologico Lgbtqia+ rivolto ai bambini e chiede maggiori tutele. È il risultato delnazionale promosso da Pro Vita & Famiglia e condotto da Noto Sondaggi, presentato oggi al Senato presso la Sala Caduti di Nassirya nel corso della conferenza stampa “Scuola,, Carriera Alias… Parola alle famiglie”. Dalemerge che il 92% degliha sentito parlare di ...

