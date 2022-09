Gazzetta: Kvaratskhelia è primo in Serie A per dribbling tentati. In Europa è sesto dietro Mbappé (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tecnica e fisico: il georgiano del Napoli, Kvaratskhelia, è imprendibile per i difensori. In Italia, scrive la Gazzetta dello Sport, è primo nei dribbling tentati, in Europa è sesto dietro Mbappé. “Le statistiche ci dicono che è primo in Italia per dribbling tentati, così come è il sesto in Champions”. “Nella classifica del trofeo europeo è sesto nei dribbling, un certo Mbappé ne ha realizzato solo 1 più del georgiano: 7 a 6. Giusto per rapportarsi con i più grandi in Europa”. Non solo. “In campionato Kvara ha recuperato 25 palloni, 3.57 di media a partita, più del doppio (1.73) di chi gioca nel suo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tecnica e fisico: il georgiano del Napoli,, è imprendibile per i difensori. In Italia, scrive ladello Sport, ènei, in. “Le statistiche ci dicono che èin Italia per, così come è ilin Champions”. “Nella classifica del trofeo europeo ènei, un certone ha realizzato solo 1 più del georgiano: 7 a 6. Giusto per rapportarsi con i più grandi in”. Non solo. “In campionato Kvara ha recuperato 25 palloni, 3.57 di media a partita, più del doppio (1.73) di chi gioca nel suo ...

