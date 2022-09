(Di mercoledì 21 settembre 2022) La seconda campagna di equitydisi è appena conclusa sulla piattaforma CrowdFundMe con una raccolta record di 1 milione e mezzo di. «Siamo molto soddisfatti dell’andamento di questa campagna – ha commentato Stefania Menguzzato, General Manager di–. Se in occasione della prima raccolta del 2021 a credere in noi sono stati soprattutto appassionati ed e-driver, questo secondo round ha attirato l’interesse di imprenditori, business angel e investitori professionali che hanno intuito adesso il grande potenziale del mondo della mobilità”. La società mette a disposizione dei propri utenti una rete didiper veicoli elettrici sempre funzionanti e connesse, posizionate in punti strategici di interesse per chi sosta ...

Il Denaro

... il qualeun pesante zero a causa di una caduta senza conseguenze fisiche a pochi giri dal termine. Moto3. Anche la Moto3 parla spagnolo: Izan Guevara in sella allatrionfa dopo aver ...Chantra ha dominato una gara nella quale Celestino Viettiun gran secondo posto che ... secondo con ladel team Aspar, e Carlos Tatay, con la sua CF Moto del team Pruestel. Caduto ... Gasgas, raccoglie 1,5 mln di euro in crowdfunding per la realizzazione di colonnine di ricarica elettrica - Ildenaro.it La seconda campagna di equity crowdfunding di Gasgas si è appena conclusa sulla piattaforma CrowdFundMe con una raccolta record di 1 milione e mezzo di euro. «Siamo molto soddisfatti dell’andamento di ...La griglia della classe regina 2023 si sta avvicinando sempre di più al completamento e questo martedì è stato riempito un altro posto, il penultimo. Takaaki Nakagami si è assicurato un posto per la p ...