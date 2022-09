(Di mercoledì 21 settembre 2022) Andava in giro percon strumenti atti ad offendere. Sono stati gli agenti del Commissariato di, ieri 20 settembre 2022, nel corso di controlli sul territorio a intercettare un, già noto alle forze dell’ordine, originario dell’alto napoletano. Erano le 18 quando i poliziotti sul Lungomare Caboto hanno visto un’auto nera che destava sospetti, in quanto il cui conducente, di fronte alla Polizia, prima ha rallentato l’andatura poi ha cercato di cambiare direzione di marcia. Un comportamento che ha insospettito gli agenti che hanno azionato i dispositivi acustici e luminosi del veicolo di servizio, intimando l’ALT al conducente. I controlli degli agenti nell’auto Di fronte alla forze dell’ordine le persone che viaggiavano all’interno dell’auto sono apparsi estremamente agitati e non sono stati in grado di fornire ...

CorriereCitta : Gaeta, gira armato di mazza: denunciato 51enne -

