Fuggono senza pagare il conto: la cameriera costretta a saldare al posto loro (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un gruppetto di avventori di un ristorante, è scappato dal locale senza pagare la cena consumata. Il titolare ha fatto pagare il conto alla cameriera che aveva servito a quel tavolo. Forse non si sono chiesti chi avrebbe pagato al posto loro e, approfittando di un attimo di distrazione del personale, il gruppetto si è dato alla fuga, come un un celebre film italiano di tanti anni fa. Meno divertente il finale per la cameriera che aveva servito la cena ai fuggitivi. ANSA/BIEL ALINO/ archivioI datori di lavoro della ragazza, infatti, sono stati inflessibili e le hanno fatto pagare il conto degli avventori disonesti. Il fatto è avvenuto in Irlanda e ha scatenato parecchie proteste non tanto contro i ...

