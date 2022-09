Fuga dalla Russia: nessuno vuol fare la guerra per Putin. Voli già esauriti. 280mila firme contro la “mobilitazione”. Primi arresti (Di mercoledì 21 settembre 2022) La "mobilitazione parziale" annunciata da Putin ha provocato un tentativo di Fuga in massa dalla Russia e, soprattutto, da Mosca. Uomini giovani e meno giovani non ne vogliono sapere di essere chiamati alle armi per andare a combattere in Ucraina. I biglietti degli aerei in partenza nei prossimi giorni dalla Russia vanno verso il tutto esaurito e i prezzi sono schizzati alle stelle L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 settembre 2022) La "parziale" annunciata daha provocato un tentativo diin massae, soprattutto, da Mosca. Uomini giovani e meno giovani non ne vogliono sapere di essere chiamati alle armi per andare a combattere in Ucraina. I biglietti degli aerei in partenza nei prossimi giornivanno verso il tutto esaurito e i prezzi sono schizzati alle stelle L'articolo proviene da Firenze Post.

