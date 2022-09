globalistIT : - falena : Qualcuno dica a @GiorgiaMeloni che in Francia la pillola del giorno dopo sarà presto gratuita per tutte... e che è… - obbadalei : Priorità: distribuire gratuitamente e senza ricetta (!) la pillola del giorno dopo, non a caso mentre gli ospedali… -

Globalist.it

In, ladel giorno dopo sarà gratuita per tutte le donne che ne avranno bisogno. Ad annunciarlo è il ministro della Sanità, François Braun, in un'intervista alla testata 20 minutes. "Per ...Ladel giorno dopo insarà presto gratuita per tutte le donne , indipendentemente dall'età e senza il bisogno di presentare una prescrizione medica in fase d'acquisto . Ad annunciarlo è ... Francia, la pillola del giorno dopo sarà gratuita per tutte le donne Il ministro della Salute francese: «Oggi la pillola del giorno dopo è gratuita e senza ricetta solo per le giovani minorenni, e gratuito con ricetta per chi ha meno di 26 anni».La pillola del giorno dopo in Francia sarà presto gratuita per tutte le donne, indipendentemente dall'età e senza il bisogno di presentare una prescrizione medica in fase d'acquisto. Ad annunciarlo è ...