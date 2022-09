Francia, incendio in un impianto di lavorazione dell’uranio. Attivato il piano di emergenza (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’Agenzia francese che vigila sulle centrali nucleari del paese (Asn) ha dichiarato di aver Attivato il suo centro di emergenza in seguito allo scoppio di un incendio in un impianto contenente uranio nel sud-est della Francia. L’impianto è gestito dal colosso dell’energia francese Edf. L’incendio secondo le informazioni trasmesse all’ente di vigilanza sarebbe sotto controllo. Non si hanno notizie di conseguenze per il personale. “Stiamo ancora lavorando per mettere in sicurezza il sito”, ha affermato un responsabile dell’impianto, aggiungendo di non poter ancora commentare alcun impatto potenziale sulla sicurezza nucleare. Secondo il sito di Edf, la struttura di Romans-sur-Isere dove è scoppiato l’incendio produce combustibile per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’Agenzia francese che vigila sulle centrali nucleari del paese (Asn) ha dichiarato di averil suo centro diin seguito allo scoppio di unin uncontenente uranio nel sud-est della. L’è gestito dal colosso dell’energia francese Edf. L’secondo le informazioni trasmesse all’ente di vigilanza sarebbe sotto controllo. Non si hanno notizie di conseguenze per il personale. “Stiamo ancora lavorando per mettere in sicurezza il sito”, ha affermato un responsabile dell’, aggiungendo di non poter ancora commentare alcun impatto potenziale sulla sicurezza nucleare. Secondo il sito di Edf, la struttura di Romans-sur-Isere dove è scoppiato l’produce combustibile per ...

valdrighi_mauro : RT @AvvocatoAtomico: Allarme in Francia per un incendio in un centro di fabbricazione del combustibile nucleare. È intervenuta l'ASN, hanno… - Andrea92Sardi : RT @AvvocatoAtomico: Allarme in Francia per un incendio in un centro di fabbricazione del combustibile nucleare. È intervenuta l'ASN, hanno… - ValentinoZio : RT @AvvocatoAtomico: Allarme in Francia per un incendio in un centro di fabbricazione del combustibile nucleare. È intervenuta l'ASN, hanno… - coriolanogiorgi : RT @agambella: L'ASN, organismo di controllo nucleare francese, ha annunciato di aver attivato il suo centro di emergenza dopo lo scoppio d… - ERYREY72 : RT @AvvocatoAtomico: Allarme in Francia per un incendio in un centro di fabbricazione del combustibile nucleare. È intervenuta l'ASN, hanno… -