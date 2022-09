Francia, Deschamps su Giroud: “Sa cosa penso di lui. Ma c’è concorrenza” (Di mercoledì 21 settembre 2022) C’è anche Olivier Giroud tra i convocati della Francia in questa sosta nazionali. L’infortunio di Benzema ha aperto le porte all’attaccante del Milan che deve convincere Deschamps a dargli una chance per il Mondiale. “Non deve convincermi – precisa il Ct francese in conferenza stampa -. Sa cosa penso di lui. Non riaprirò il dibattito sugli status. Ci sono diversi giocatori, da quando sono qui, che ho e non ho tenuto in considerazione, anche se non hanno avuto tanta risonanza mediatica. L’obiettivo di Olivier è vicino, avrà tempo per giocare. Come sempre, per lui come per gli altri, ovviamente c’è concorrenza e avrò delle scelte da fare”. Il rossonero tiene vive le speranze di ritagliarsi un posto. Per ora avrà come compagni di reparto le stelle Kylian Mbappé e Antoine Griezmann oltre ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) C’è anche Oliviertra i convocati dellain questa sosta nazionali. L’infortunio di Benzema ha aperto le porte all’attaccante del Milan che deve convincerea dargli una chance per il Mondiale. “Non deve convincermi – precisa il Ct francese in conferenza stampa -. Sadi lui. Non riaprirò il dibattito sugli status. Ci sono diversi giocatori, da quando sono qui, che ho e non ho tenuto in considerazione, anche se non hanno avuto tanta risonanza mediatica. L’obiettivo di Olivier è vicino, avrà tempo per giocare. Come sempre, per lui come per gli altri, ovviamente c’èe avrò delle scelte da fare”. Il rossonero tiene vive le speranze di ritagliarsi un posto. Per ora avrà come compagni di reparto le stelle Kylian Mbappé e Antoine Griezmann oltre ...

sportface2016 : #Francia, #Deschamps su #Giroud: 'Sa cosa penso di lui, ma c'è concorrenza' - zazoomblog : Francia Deschamps: 'Giroud? Sa cosa penso di lui non riaprirò il dibattito sugli status' - #Francia… - tcm24com : Francia, il Ct Deschamps esalta il portiere Maignan #deschamps #francia #Maignan - sportli26181512 : In Francia polemiche sul caso Giroud al Mondiale, Deschamps: 'Non deve convincermi, ci penso io': Olivier Giroud è… - apetrazzuolo : FRANCIA - Deschamps: 'Lloris out? Non mi posso lamentare, opportunità per Maignan' -