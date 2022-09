Francia, Deschamps: 'Giroud? Sa cosa penso di lui, non riaprirò il dibattito sugli status' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il ct della Francia Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa, dal ritiro dei Bleus. Tra i temi toccati, anche la situazione in attacco,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il ct dellaDidierha parlato in conferenza stampa, dal ritiro dei Bleus. Tra i temi toccati, anche la situazione in attacco,...

tcm24com : Francia, il Ct Deschamps esalta il portiere Maignan #deschamps #francia #Maignan - sportli26181512 : In Francia polemiche sul caso Giroud al Mondiale, Deschamps: 'Non deve convincermi, ci penso io': Olivier Giroud è… - apetrazzuolo : FRANCIA - Deschamps: 'Lloris out? Non mi posso lamentare, opportunità per Maignan' - milansette : In Francia polemiche sul caso Giroud al Mondiale, Deschamps: 'Non deve convincermi, ci penso io' #acmilan #rossoneri - MilanNewsit : In Francia polemiche sul caso Giroud al Mondiale, Deschamps: 'Non deve convincermi, ci penso io' -