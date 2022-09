Francesco Totti vuota il sacco sul tradimento | “Mi sono arrivati avvertimenti…”

Leggi su kronic

(Di mercoledì 21 settembre 2022)lascia senza parole il web circa il: ecco cosa avrebbe dichiarato nell’intervista Sopranominato Er Pupone per via del suo talento calcistico che non è mai stato dimenticato dai fan della Roma: stiamo parlando proprio di lui,. Nel corso della sua carriera calcistica ha svolto il ruolo di attaccante o centrocampista, divenuto campione del mondo nel 2006, nella sua squadra del cuore ha segnato 307 reti in totale. Purtroppo, è finita al centro del gossip per la separazione burrascosa con Ilary Blasi. Le sorprese non finiscono qui e il Campioneilsul presunto. curiosità -(foto web)L’esordio nel mondo calcistico percomincia ...