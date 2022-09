Forte scossa di terremoto, l’allerta è massimo: magnitudo ed epicentro (Di mercoledì 21 settembre 2022) Una violenta scossa di terremoto ha colpito un’intera area, creando una Forte preoccupazione tra la popolazione. Tutti i dettagli sono stati pubblicati dalla Sala Sismica INGV di Roma: magnitudo ed epicentro. La terra continua a tremare e creare grande agitazione, non solo tra le persone civili ma anche nelle istituzioni. I cui temi geopolitici iniziano a camminare più rapidamente e ad interessare una massa più grande rispetto a quale anno fa. La scossa di terremoto è stata avvertita da molti cittadini che hanno iniziato a temere il peggio per la Forte intensità. fonte foto: AdobeStockCome sappiamo bene, gli eventi sismici non sono tutti uguali. Ci sono quelli che presentano una magnitudo della scala Richter molto ... Leggi su chenews (Di mercoledì 21 settembre 2022) Una violentadiha colpito un’intera area, creando unapreoccupazione tra la popolazione. Tutti i dettagli sono stati pubblicati dalla Sala Sismica INGV di Roma:ed. La terra continua a tremare e creare grande agitazione, non solo tra le persone civili ma anche nelle istituzioni. I cui temi geopolitici iniziano a camminare più rapidamente e ad interessare una massa più grande rispetto a quale anno fa. Ladiè stata avvertita da molti cittadini che hanno iniziato a temere il peggio per laintensità. fonte foto: AdobeStockCome sappiamo bene, gli eventi sismici non sono tutti uguali. Ci sono quelli che presentano unadella scala Richter molto ...

