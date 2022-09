(Di mercoledì 21 settembre 2022) Sapeva come agire e dove agire. I suoi luoghi preferiti erano gli autobus o i tram, perché lì sapeva che tra tanti pendolari avrebbe potuto scegliere le sue ‘vittime’. Ed è proprio così che ha fatto il 10 settembre scorso, a bordo del bus Atac 105: ha preso di mira un cittadino del Bangladesh di 33 anni, ha cercato di portargli via lo smartphone, poi però l’uomo si è opposto, ha tentato di ribellarsi e lui lo ha ferito al petto con un’arma da taglio. Poi la fuga e il ritorno, il giorno dopo, sul tram 5. Sempre con lo stesso obiettivo. Questa volta, però, ad essere presa di mira una passeggera, alla quale è stato portato via lo smartphone all’altezza della fermata Manzoni. E di nuovo la fuga del malvivente. Che però è stata breve perché ora il ladro ‘seriale’ è stato rintracciato e arrestato. L’arresto Entrambi i furti sono stati denunciati ai Carabinieri delle Stazioni ...

MarcoFavali : RT @barbarab1974: Il disordine medico di roma che dà le indicazioni di voto . Nemmeno nel ‘30 …. Oltre la follia - GOLDRAKE_AVANTI : RT @barbarab1974: Il disordine medico di roma che dà le indicazioni di voto . Nemmeno nel ‘30 …. Oltre la follia - CorriereCitta : Follia a Roma: ‘Dammi il telefono’, poi lo accoltella sul bus - GianelliniR : RT @barbarab1974: Il disordine medico di roma che dà le indicazioni di voto . Nemmeno nel ‘30 …. Oltre la follia - ilkapretto : RT @barbarab1974: Il disordine medico di roma che dà le indicazioni di voto . Nemmeno nel ‘30 …. Oltre la follia -

... specialmente quando il dirigente dice che sarebbe unacacciare Allegri visto il programma ... L'Atalanta ha vinto all'Olimpico contro la(1 - 0) con le solite marcature asfissianti a tutto ...... specialmente quando il dirigente dice che sarebbe unacacciare Allegri visto il programma ... L'Atalanta ha vinto all'Olimpico contro la(1 - 0) con le solite marcature asfissianti a tutto ...Sapeva come agire e dove agire. I suoi luoghi preferiti erano gli autobus o i tram, perché lì sapeva che tra tanti pendolari avrebbe potuto scegliere le sue ‘vittime’. Ed è proprio così che ha fatto i ...Come molti sapranno, a fronte di una diverbio avvenuto tra una coppia di romeni e due giovani rom, in uno stabile di via Pincherle (al quartiere San Paolo), poco dopo, mentre la coppia dell’Est si tro ...