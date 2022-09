Flavia Vento in barca con Tom Cruise? Ecco le foto arrivate a Novella (Di mercoledì 21 settembre 2022) Flavia Vento e Tom Cruise in barca insieme Flavia Vento con Tom Cruise. È questo che ci assicura l’autore degli scatti che trovate in queste pagine, e che arrivati oggi a Novella 2000 non potevano essere ignorati. Se fosse vero, sarebbe uno scoop degno di offuscare qualunque gossip del momento. Il dubbio però resta: l’uomo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 21 settembre 2022)e Tomininsiemecon Tom. È questo che ci assicura l’autore degli scatti che trovate in queste pagine, e che arrivati oggi a2000 non potevano essere ignorati. Se fosse vero, sarebbe uno scoop degno di offuscare qualunque gossip del momento. Il dubbio però resta: l’uomo L'articolo proviene da2000.

SilvioG92 : Pamela Prati intanto ha superato il record di Flavia Vento..la vedo meglio (spero) rispetto alla prima edizione #GFvip - titzbiltz : RT @LucillaMasini: La D'Urso ospita Salvini per parlare di nucleare. Che è un po' come invitare Flavia Vento a disquisire sulla fissione de… - chicchi57429882 : RT @LucillaMasini: La D'Urso ospita Salvini per parlare di nucleare. Che è un po' come invitare Flavia Vento a disquisire sulla fissione de… - albeggiava52 : RT @LucillaMasini: La D'Urso ospita Salvini per parlare di nucleare. Che è un po' come invitare Flavia Vento a disquisire sulla fissione de… - Ponopomellato : Quanto temo che Gianmarco duri meno di Flavia vento al GF #Amici22 -