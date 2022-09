moneypuntoit : ?? Controlli del fisco: quali sono e come funzionano i software dell'Agenzia Entrate e della GdF ?? - ToninoAtti : RT @73Orlando73: Di questo i #TG e @repubblica @corriere non vi dicono nulla. E i servi @myrtamerlino @corradoformigli I ???? di #inondala7… -

Agenzia ANSA

I finanzieri del Comando Provinciale di Milano stanno sequestrando beni fino a 27 milioni di euro nei confronti di Feres, agenzia per il lavoro, e nei confronti del legale rappresentante e dell'...Milano, 21 set. " I finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, "fino a concorrenza della somma di oltre 27 milioni di euro" nei confronti della ... Fisco: Gdf sequestra fino a 27 milioni ad agenzia per il lavoro - PMI Dalle indagini è emerso, oltre alla ipotizzata frode per oltre 27 milioni attraverso l'utilizzo di crediti fiscali fittizi, che l'amministratore di fatto di Feres - apparentemente nullatenente e resid ...MILANO, 21 SET - I finanzieri del Comando Provinciale di Milano stanno sequestrando beni fino a 27 milioni di euro nei confronti di Feres, agenzia per il lavoro, e nei confronti del legale rappresenta ...