Firenze: sicurezza alle Cascine, varati servizi "ad alto impatto" con Reparto mobile della Polizia e Battaglione dei Carabinieri (Di mercoledì 21 settembre 2022) Allo scopo di incrementare l'attività di vigilanza nella zona, la Polizia Municipale, su disposizione del Sindaco, ha inoltre già predisposto presidi fissi presso la fermata della tramvia presente alle Cascine

