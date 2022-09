Firenze | fermato il probabile omicida della 46enne | è suo fratello | fondamentale la testimonianza della moglie

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Firenze, donna trovata morta nel proprio appartamento: fermato il fratello, è accusato di omicidio - Piergiulio58 : Firenze, donna trovata morta in casa a Signa: è omicidio. Fermato il fratello. Il cadavere rinvenuto a pochi passi… - zazoomblog : Firenze donna trovata morta nel proprio appartamento: fermato il fratello è accusato di omicidio - #Firenze #donna… - Paolameno : RT @fattoquotidiano: Firenze, donna trovata morta nel proprio appartamento: fermato il fratello, è accusato di omicidio - scvgliaa : @zonafranc_ ieri uno mi ha fermato chiedendomi se stessi andando a Firenze -

Il presunto autore dell'omicidio di una donna di 46 anni a Signa (), è statodai carabinieri di zona. Secondo quanto riferisce l'Arma l'autore sarebbe il fratello della vittima, 50 anni, trovato nascosto in un capanno vicino a casa dopo che la moglie ...SIGNA () - Signa è sotto choc per la macabra scoperta delle scorse ore: una donna di 46 anni, Carla ... Dopo vari accertamenti e ricerche, i carabinieri hannoil fratello della vittima, ...Accogliendo l’invito del Sindaco Dario Nardella, presente alla riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal ...Dal 21 settembre al 18 novembre 2022, a Firenze, Fabrizio Plessi, pioniere dell’arte digitale, è protagonista di “Emozioni digitali”, mostra che da Tornabuoni Arte porta opere dagli anni Settanta fino ...