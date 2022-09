Firenze: bambina di 5 anni sola in casa rischia di cadere dal balcone. Salvata dalla polizia. La madre potrebbe essere denunciata (Di mercoledì 21 settembre 2022) due agenti hanno rapidamente salito le scale e, una volta individuato l’appartamento in questione, hanno fatto irruzione afferrando al volo la bambina e mettendola così in salvo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 settembre 2022) due agenti hanno rapidamente salito le scale e, una volta individuato l’appartamento in questione, hanno fatto irruzione afferrando al volo lae mettendola così in salvo L'articolo proviene daPost.

