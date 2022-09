Firenze | al Maggio Musicale un’iniziativa gratuita per bambini durante le matinées delle opere

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 21 settembre 2022)ogni operaogni opera cui assisteranno i loro accompagnatori adulti, verranno accolti nel foyer e poi accompagnati, seguiti dagli educatori del CSMA, in unagrandi sale abitualmente a disposizioneprove per partecipare a laboratori a tema dell’opera in programma, alla simulazione dei linguaggi dello spettacolo, a giochi di ruolo, al far musica assieme ad altre forme artistiche come la mimica e il movimento, le arti figurative e la poesia, in un’ottica interdisciplinare L'articolo proviene daPost.