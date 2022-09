Fiorini | ' ' Il Milan non è così competitivo come il Napoli perché' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 21 settembre 2022): ''Il, secondo me, non èildavanti non ha attaccanti giovaniRaspadori e Osimhen ma giocatoriGiroud e Origi'' A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Gianluca, operatore di mercato. Queste le sue parole: “De Laurentiis è stato chiaro fin dall’inizio, non si è piegato a Mertens e Insigne per ridurre il monte ingaggi. È stato bravo a trovare profiliKim e Kvaratskhelia, giocatori pronti e con stipendi non paragonabili agli ex. Il, con un bravo allenatoreSpalletti, può dire la sua. A livello del saldo e cessioni/acquisti ...