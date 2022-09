Fiorentina Jovic, feeling già finito? Dalla Spagna sono certi di questo (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Fiorentina potrebbe salutare Luka Jovic già a gennaio, questa la voce che circola Dalla Spagna La Fiorentina potrebbe salutare Luka Jovic già a gennaio, questa la voce che circola Dalla Spagna. Arrivato tra l’entusiasmo dei tifosi e con voglia di rivalsa, il serbo non ha ancora lasciato il segno in Viola. Anche per questo la società starebbe pensando a un nuovo attaccante in vista del mercato invernale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Lapotrebbe salutare Lukagià a gennaio, questa la voce che circolaLapotrebbe salutare Lukagià a gennaio, questa la voce che circola. Arrivato tra l’entusiasmo dei tifosi e con voglia di rivalsa, il serbo non ha ancora lasciato il segno in Viola. Anche perla società starebbe pensando a un nuovo attaccante in vista del mercato invernale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

PassioneFiorent : RT @LabaroViola_: Dalla Spagna scrivono: “La Fiorentina sta pensando di liberarsi di Jovic già a gennaio. Non rende” - LabaroViola_ : Dalla Spagna scrivono: “La Fiorentina sta pensando di liberarsi di Jovic già a gennaio. Non rende” - Fiorentinanews : #Iliev: '#Milenkovic bravo a firmare il rinnovo. #Jovic ha bisogno della squadra, è completamente diverso da… - Fantacalcio : Fiorentina, problemi fisici per Jovic: il serbo non si allena, le ultime - sportli26181512 : Da Jovic a Umtiti: quelli che... bisogna avere pazienza (ma non per tutti): Da Jovic a Umtiti: quelli che... bisogn… -