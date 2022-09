Filippo Ganna e il Record dell’Ora Cioni | “Non si può spostare | cambiano le regole! Giro di Lombardia | che problema”

(Di mercoledì 21 settembre 2022)darà l’assalto alil prossimo 8 ottobre. La data scelta ha generato una serie di discussioni tra gli appassionati e ha provocato anche le lamentele di RCS Sport, poiché quel giorno si disputerà anche ildi, ultima Classica Monumento della stagione. Dario David, direttore sportivo della Ineos Grenadiers (la squadra dell’ex Campione del Mondo a cronometro), ha spiegato le ragioni in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Quel giorno è l’unica scelta: noi abbiamo una sola data perché proviamo a fare iltra i calendari di strada e pista. Se potevamo spostarci l’avremmo fatto, ma non si può anticipare perché il Velodromo di Grenchen è occupato e non si può andare dopo perché ci sono i ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo Team Relay Mondiali 2022 in DIRETTA: Filippo Ganna cerca il riscatto nella cronometro mista a squadre… - lellinara : RT @SAntonio10273: TRE FULMINI STILIZZATI , CON I COLORI DELLA BANDIERA ITALIANA , SUL CASCO DI FILIPPO GANNA. PiDioti hanno inscenato una… - SAntonio10273 : TRE FULMINI STILIZZATI , CON I COLORI DELLA BANDIERA ITALIANA , SUL CASCO DI FILIPPO GANNA. PiDioti hanno inscenat… - RaiDue : ??? Ai #Mondialidiciclismo di Wollongong, in Australia, si concludono le gare contro il tempo con la cronometro a sq… - gatta_pantera : RT @GiancarloDeRisi: Ossessione antifascista. Filippo Ganna nel mirino del ciarpame di sinistra: 'Ha la fiamma sul caschetto'. Ma quale 'gr… -

Edoardo Affini, Elena Cecchini,, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Matteo Sobrero sono stati protagonisti di una bellissima prova combattuta fino alla fine. A completare il ...Nessun Iframes 21 - 09 - 2022 - - Un secondo posto che lascia un po' d'amaro in bocca, quello della staffetta italiana guidata daed Elisa Longo Borghini ai Mondiali di ciclismo in corso in Australia. Solo 2"e 92 è il tempo che separa gli azzurri dall'oro, guadagnato dalla squadra Svizzera e non è bastata la prova ...Gli azzurri Filippo Ganna, Edoardo Affini e Matteo Sobrero e le azzurre Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini ed Elena Cecchini chiudono la prova con il tempo di 33'50" a poco meno di 3" dalla ...21-09-2022 -- Un secondo posto che lascia un po' d'amaro in bocca, quello della staffetta italiana guidata da Filippo Ganna ed Elisa Longo Borghini ai Mondiali di ciclismo in corso in Australia. Solo ...