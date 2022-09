FIFA 23: Come Trasferire i FIFA Points da FUT 22 a FUT 23 (Di mercoledì 21 settembre 2022) EA Sports, tramite il social network Twitter, ha comunicato che i FIFA Points residui presenti nel club della modalità FIFA 21 Ultimate Team potranno essere trasferiti nel club della modalità FIFA 23 Ultimate Team. “Per coloro che vogliono sapere se sarà possibile Trasferire i FIFA Points da FIFA 22 a FIFA 23 la risposta è si.” Non puoi Trasferire i tuoi FIFA Points da FIFA 22 a FIFA 23 tramite la Web App o la Companion App Mobile di FUT. Accedi a FIFA 23 su ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 21 settembre 2022) EA Sports, tramite il social network Twitter, ha comunicato che iresidui presenti nel club della modalità21 Ultimate Team potranno essere trasferiti nel club della modalità23 Ultimate Team. “Per coloro che vogliono sapere se sarà possibileda22 a23 la risposta è si.” Non puoii tuoida22 a23 tramite la Web App o la Companion App Mobile di FUT. Accedi a23 su ...

