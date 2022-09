Fendi porta in passerella l’eleganza anni ’90 per la prossima Primavera Estate

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Life&People.it Un processo di elaborazione il cui nel risultato finale spiccae l’urgenza di esplorazione. C’è una ricerca oculata nella Collezione2022-2023, presentata in occasione della prima giornata della Fashion Week di Milano 2022. Una sfilata in cui il Direttore Creativo Kim Jones ha voluto rispolverare la storia del brand, attingendo come punto di partenza al lavoro di Karl Lagerfield, con focus nel periodo che va dal 1996 al 2022. Un tripudio di seta e stampe in uno stile di inizio millennio L’intera collezione si basa sugli stili e sulle influenze a cavallo tra la fine degliNovanta e l’inizio del nuovo millennio, chiaramente riletti in chiave contemporanea in cui ci si allontana dall’austerità del passato abbracciando un tipo di sofisticatezza ...