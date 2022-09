Federica Aversano: chi è la nuova tronista di Uomini e Donne (Di mercoledì 21 settembre 2022) Federica Aversano è nata il 5 novembre del 1993 (segno scorpione) in un piccolo comune di Caserta, nei pressi di Santa Maria Capua Vetere, ma attualmente vive a Roma. Il suo profilo Instagram ufficiale è @FedericaAversano. Inoltre, ha anche un profilo Facebook (Federica Aversano) ma non è possibile aggiungerla agli amici. In tenera età, Federica ha dovuto fare i conti con un evento che le ha letteralmente stravolto la vita, la perdita del padre a soli otto anni. Per quanto riguarda la sua formazione, invece, dopo aver ottenuto la maturità, Federica si è iscritta all'università dove è riuscita a conseguire ben due lauree: una in scienze politiche ed una in giurisprudenza. In questi giorni il suo nome ha fatto letteralmente il giro del web, il motivo? ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 21 settembre 2022)è nata il 5 novembre del 1993 (segno scorpione) in un piccolo comune di Caserta, nei pressi di Santa Maria Capua Vetere, ma attualmente vive a Roma. Il suo profilo Instagram ufficiale è @. Inoltre, ha anche un profilo Facebook () ma non è possibile aggiungerla agli amici. In tenera età,ha dovuto fare i conti con un evento che le ha letteralmente stravolto la vita, la perdita del padre a soli otto anni. Per quanto riguarda la sua formazione, invece, dopo aver ottenuto la maturità,si è iscritta all'università dove è riuscita a conseguire ben due lauree: una in scienze politiche ed una in giurisprudenza. In questi giorni il suo nome ha fatto letteralmente il giro del web, il motivo? ...

infoitcultura : Uomini e Donne, Federica Aversano scioccata: ex spiffera tutto - sonopoliedrico : @inc0erente l’unica tronista + amata di uomini e donne è e sarà per sempre federica aversano, lui non l’ha ancora capito - buioaccecante_ : RT @inc0erente: federica aversano pronta a dare buca ai suoi corteggiatori per realizzare infiniti account e cacciare luka salatini dalla c… - inc0erente : federica aversano pronta a dare buca ai suoi corteggiatori per realizzare infiniti account e cacciare luka salatini… - infoitcultura : Uomini e Donne: Soraia Allam commenta Federica Aversano sul trono, poi confessa di essersi rifatta! -