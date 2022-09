Federer si ritira | ma quanto ha guadagnato in carriera? Ecco il clamoroso montepremi

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Rogerha detto basta. Il campione svizzero, dopo uno stop di oltre un anno, ha annunciato che scenderà in campo per l’ultima volta nella Laver Cup di Londra della prossima settimana. Nel corso della sual’elvetico ha vinto praticamente tutto, collezionando la bellezza di 103 titoli complessivi, di cui venti titoli del Grande Slam con 8 Wimbledon, 6 Australian Open, 5 US Open, 1 Roland Garros. Un palmares da fare invidia a chiunque, che ha fruttato ala bellezza di 103,6 milioni di dollari, come certificato dall’Atp. Stando ariportato da Forbes, invece, Roger avrebbe incassato oltre un miliardo di dollari includendo anche gli sponsor. SportFace.