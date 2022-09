Federer e l' addio al tennis | ' Ho pianto quando ho capito che era finita' - Sport - Tennis - quotidiano net

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Il campione racconta alla Bbc il calvario degli ultimi mesi: 'A inizio estate pensavo ancora al rientro poi ho smesso di crederci. Il futuro? Non troppo lontano dal'. L'ultimo match in Laver ...

Il campione racconta alla Bbc il calvario degli ultimi mesi: 'A inizio estate pensavo ancora al rientro poi ho smesso di crederci. Il futuro Non troppo lontano dal tennis'. L'ultimo match in Laver ...In un'intervista alla Bbc,ha spiegato i motivi che lo hanno spinto all'. "Ho smesso di credere di poter continuare a giocare dopo una serie di infortuni". "Gli ultimi tre anni sono ...«Ho smesso di credere di poter continuare a giocare dopo una serie di infortuni ». Eccola qui la ragione principale che ha portato Roger Federer ad ...Il campione racconta alla Bbc il calvario degli ultimi mesi: "A inizio estate pensavo ancora al rientro poi ho smesso di crederci. Il futuro Non troppo lontano dal tennis". L'ultimo match in Laver Cu ...