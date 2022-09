Federer | ' ' Avrò un nuovo ruolo nel tennis' '

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Rogertorna a parlare del suo ritiro dalprofessionistico, di come sia maturata la sua decisione e delle sue opzioni per il futuro dopo ...

Rogertorna a parlare del suo ritiro dal tennis professionistico, di come sia maturata la sua decisione e delle sue opzioni per il futuro dopo ...Queste allora le parole di Murray , sul ritiro die sulla possibilità di giocare insieme ... Forsel'opportunità di condividere un campo con lui in doppio o qualcosa del genere. Sarebbe ...