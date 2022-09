Fabio Liverani, gravissimo lutto: morta l’ex moglie Federica. Il cordoglio del mondo del calcio (Di mercoledì 21 settembre 2022) Grave lutto per Fabio Liverani, 46 anni, ex calciatore e oggi allenatore del Cagliari in serie B: nelle scorse ore è morta la ex moglie Federica del tecnico originario di Roma, in passato centrocampista di Lazio, Fiorentina e Palermo e anche della Nazionale azzurra. I due non erano più insieme da tempo (tanto che il tecnico ha da anni una nuova compagna), ma dal loro amore sono nati i due figli, Mattia e Lucrezia. Ad annunciarlo per primo via social è stato il Lecce, una delle squadre allenate recentemente da Liverani nella sua carriera da tecnico e con cui aveva compiuto il doppio salto dalla Lega Pro alla serie A. Liverani aveva conosciuto la sua ex moglie Federica da giovanissimo, tra i banchi di scuola. Poi il ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 21 settembre 2022) Graveper, 46 anni, ex calciatore e oggi allenatore del Cagliari in serie B: nelle scorse ore èla exdel tecnico originario di Roma, in passato centrocampista di Lazio, Fiorentina e Palermo e anche della Nazionale azzurra. I due non erano più insieme da tempo (tanto che il tecnico ha da anni una nuova compagna), ma dal loro amore sono nati i due figli, Mattia e Lucrezia. Ad annunciarlo per primo via social è stato il Lecce, una delle squadre allenate recentemente danella sua carriera da tecnico e con cui aveva compiuto il doppio salto dalla Lega Pro alla serie A.aveva conosciuto la sua exda giovanissimo, tra i banchi di scuola. Poi il ...

OfficialUSLecce : ?? L'U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie… - OfficialSSLazio : La S.S. Lazio esprime profondo cordoglio a Fabio Liverani per la prematura scomparsa della moglie e partecipa al gr… - Lega_B : Il Presidente Balata e le associate della Lega B si stringono a Fabio Liverani, ai suoi figli e alla sua famiglia p… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Fabio Liverani, morta la moglie dell’allenatore: aveva 46 anni. Il cordoglio delle sue ex squadre - Pablo00152555 : Grave lutto per l'allenatore del Cagliari Fabio Liverani: morta la moglie Federica -