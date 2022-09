Fabian | “Impossibile rinunciare al Psg | anche il Napoli aveva interesse”

SiamoPartenopei : Fabiàn: 'Impossibile dire di no al Psg! Anche il Napoli aveva interesse a cedermi...' - sscalcionapoli1 : Fabiàn: “Impossibile dire di no al Psg! Anche il Napoli aveva interesse a cedermi…” - tuttonapoli : Fabiàn: 'Impossibile dire di no al Psg! Anche il Napoli aveva interesse a cedermi...' - cn1926it : #FabianRuiz: “Impossibile dire no al #PSG, i primi mesi a #Napoli furono difficili” -

Tutto Napoli

... con alcuni dei giocatori cardini come Insigne, Mertens, Koulibaly, Ospina eRuiz che hanno ...per certi aspetti anche se in alcuni casi c'è stato un vero e proprio tracollo. Nella ...Per il figlio di sette anni è una vita, e dopo un po' decidono di lasciarlo dai nonni, ... Il successo e l'esilio Mercedes col marito Manuel Oscar e il figlio[48] Nel 1967 si innamora ... Fabiàn: "Impossibile dire di no al Psg! Anche il Napoli aveva interesse a cedermi..." Durante l’intervista il giocatore spagnolo ha detto: “È arrivata l’offerta e tutti abbiamo pensato che fosse molto buona. Ad un club come il Psg non si può dire di no, per la sua storia e per il ...Così parla Fabiàn Ruiz, ai microfoni di El Pais, commentando la scelta di passare al Paris Saint-Germain in estate ...