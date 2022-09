F1, Mattia Binotto: “Pensando al 2023 tre power unit per pilota sono troppe poche” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nonostante una lunga pausa prevista sino al prossimo Gp di Singapore, il circus della F1 continua a discutere su numerosi temi. Dopo l’annuncio del calendario relativo al Mondiale 2023, che annovera ben 24 appuntamenti in agenda, a prendere la parola, in una dichiarazione a Motorsport, è stato il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, che ha espresso il suo punto di vista e le sue perplessità in merito all’uso e al quantitativo di power unit a disposizione per ogni pilota a la sua vettura. “Per i prossimi anni bisogna valutare un aumento del numero delle power unit a disposizione”, ha affermato Binotto lanciandosi poi in una dichiarazione sul regolamento e sulla gestione delle penalità “Per un tifoso non è bello vedere una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nonostante una lunga pausa prevista sino al prossimo Gp di Singapore, il circus della F1 continua a discutere su numerosi temi. Dopo l’annuncio del calendario relativo al Mondiale, che annovera ben 24 appuntamenti in agenda, a prendere la parola, in una dichiarazione a Motorsport, è stato il team principal della Ferrari,, che ha espresso il suo punto di vista e le sue perplessità in merito all’uso e al quantitativo dia disposizione per ognia la sua vettura. “Per i prossimi anni bisogna valutare un aumento del numero dellea disposizione”, ha affermatolanciandosi poi in una dichiarazione sul regolamento e sulla gestione delle penalità “Per un tifoso non è bello vedere una ...

Claudio_11_1987 : RT @F1Daviderusso: Ferrari, c’è ancora speranza per Mick #Schumacher ?? 'Per Mick, come dicevamo ad inizio anno, è importante migliorarsi.… - Nick_1878 : Mattia Binotto fired? - Ventisette_27 : RT @F1Daviderusso: Ferrari, c’è ancora speranza per Mick #Schumacher ?? 'Per Mick, come dicevamo ad inizio anno, è importante migliorarsi.… - fosforilazione : RT @F1Daviderusso: Ferrari, c’è ancora speranza per Mick #Schumacher ?? 'Per Mick, come dicevamo ad inizio anno, è importante migliorarsi.… - F1Daviderusso : Ferrari, c’è ancora speranza per Mick #Schumacher ?? 'Per Mick, come dicevamo ad inizio anno, è importante migliora… -