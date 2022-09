EXHIBO: PIONEER e INTEGRA di nuovo in Italia (Di mercoledì 21 settembre 2022) EXHIBO ha siglato l’accordo in esclusiva con PAC che riporta in Italia PIONEER e INTEGRA, finalmente tornano disponibili nel nostro bel Paese, due tra i marchi più iconici del mondo A/V EXHIBO, che da oltre 60 anni è tra i leader nella commercializzazione in Italia delle migliori soluzioni del segmento Audio, annuncia la sigla dell’accordo con PAC (Premium Audio Company) per la distribuzione in esclusiva in Italia dei prodotti PIONEER e INTEGRA, due tra i brand più iconici, prestigiosi ed accreditati del mondo Audio/Video. Nel settembre 2021, Premium Audio Company, attraverso la sua joint venture con Sharp, ha acquisito il marchio INTEGRA e attraverso Voxx international, ha stabilito un accordo di licenza e ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 21 settembre 2022)ha siglato l’accordo in esclusiva con PAC che riporta in, finalmente tornano disponibili nel nostro bel Paese, due tra i marchi più iconici del mondo A/V, che da oltre 60 anni è tra i leader nella commercializzazione indelle migliori soluzioni del segmento Audio, annuncia la sigla dell’accordo con PAC (Premium Audio Company) per la distribuzione in esclusiva indei prodotti, due tra i brand più iconici, prestigiosi ed accreditati del mondo Audio/Video. Nel settembre 2021, Premium Audio Company, attraverso la sua joint venture con Sharp, ha acquisito il marchioe attraverso Voxx international, ha stabilito un accordo di licenza e ...

