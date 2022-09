Eventi | aperture straordinarie del Teatro Romano di Benevento

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: 6 minuti– L’Area Archeologica deldi, nell’ambito del piano di valorizzazione 2022, nel mese di settembre propone ancora un ricco programma died. L’obiettivo del piano di valorizzazione è quello di offrire ai visitatori esperienze che li avvicinino al patrimonio culturale del proprio territorio e li accompagnino a conoscerlo ed apprezzarlo, favorendo la più ampia partecipazione possibile. Giovedì 22 settembre alle ore 20:30 Evento gratuito in collaborazione con Scabec CAMPANIA BY NIGHT IL VIAGGIO DI NEACO’ FAVOLA IN FORMA DI CONCERTO. Evento, programmato e finanziato dalla Regione Campania attraverso Scabec S.p.A. con fondi POC (Programma operativo Complementare) 2014-2020, in ...