Euro 2028 | Emirates e Anfield esclusi dalla candidatura inglese

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Se lacongiunta di Regno Unito e Irlanda otterrà l’assegnazione dipotrebbero essere solamente sei gli stadi inglesi utilizzati per il torneo continentale, con Wembley e il Tottenham Hotspur Stadium in prima fila per essere le due sedi di Londra. Gli stadi in lizza sono scesi a dieci. Oltre a Wembley e L'articolo proviene da Calcio e Finanza.