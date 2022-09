Estate 2022, la più grave siccità degli ultimi 500 anni (che sarà la regola nel 2035) (Di mercoledì 21 settembre 2022) Le temperature ancora elevatissime di questo metà settembre è la fotografia perfetta di come il riscaldamento globale sia ormai una realtà sempre più allarmante in tutto il mondo. In particolare in Europa, come è stato evidenziato dal Global Drought Observatory nel suo ultimo rapporto, l’Estate del 2022 segna un record negativo registrando la peggiore siccità degli ultimi 500 anni. In Europa la più grave siccità degli ultimi 500 anni Secondo il report del GDO, è dal 1540 che non si osservava una riduzione così drastica del livello delle acque, che ha colpito oggi i maggiori fiumi europei, tra cui il Reno, la Loira, il Danubio, fino al nostro Po. Circa 5 secoli fa la siccità durò ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 settembre 2022) Le temperature ancora elevatissime di questo metà settembre è la fotografia perfetta di come il riscaldamento globale sia ormai una realtà sempre più allarmante in tutto il mondo. In particolare in Europa, come è stato evidenziato dal Global Drought Observatory nel suo ultimo rapporto, l’delsegna un record negativo registrando la peggiore500. In Europa la più500Secondo il report del GDO, è dal 1540 che non si osservava una riduzione così drastica del livello delle acque, che ha colpito oggi i maggiori fiumi europei, tra cui il Reno, la Loira, il Danubio, fino al nostro Po. Circa 5 secoli fa ladurò ...

