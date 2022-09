ESCLUSIVA – Careca | “Kvaratskhelia o Insigne? Vi dico la mia” | poi le parole da brividi su Maradona

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 21 settembre 2022) L’ex attaccante del Napoli, Antonio, è in questi giorni in visita alla città partenopea. Nei giorni scorsi il brasiliano si è recato anche nei Quartieri Spagnoli per rendere omaggio al suo ex compagno di squadra in azzurro, Diego Armando. Questo pomeriggioè stato protagonista dello Stage Tecnico organizzato alla Scuola Calcio Azzurri di Stefano Cirillo, a Torre Annunziata (NA). Di seguito, le dichiarazioni rilasciate inai microfoni di Spazio Napoli: “Il Napoli ha iniziato benissimo in campionato e in coppa. La strada è ancora lunga ma cerchiamo di fare il tifo per spingere la squadra a vincere lo Scudetto. La squadra c’è, l’allenatore è bravissimo e mi auguro che loro possano aggiustare qualcosa in questa sosta e tornare più forti ancora”.o ...