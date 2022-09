Energia: Serracchiani (Pd), 'bolletta sociale e moratoria debiti Covid per famiglie e imprese' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set (Adnkronos) - Per fermare il caro bollette serve prima di tutto "il disaccoppiamento del costo dell'Energia prodotta da gas da quello delle rinnovabili. Abbatterebbe di molto il costo delle bollette se pensiamo che il 40% dell'Energia elettrica è prodotta dal gas". Lo ha detto Debora Serracchiani in una intervista all'Adnkronos. Tra le proposte del Pd c'è anche "la bolletta sociale per le famiglie che hanno redditi bassi e le micro imprese, la possibilità di accedere all'Energia che proviene solo da rinnovabili con costi abbattuti di oltre il 50%", ha spiegato la capogruppo del Pd alla Camera. "Un passo in avanti c'è stato, ma non basta. Le imprese per pagare le bollette hanno bisogno di liquidità. Noi abbiamo chiesto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set (Adnkronos) - Per fermare il caro bollette serve prima di tutto "il disaccoppiamento del costo dell'prodotta da gas da quello delle rinnovabili. Abbatterebbe di molto il costo delle bollette se pensiamo che il 40% dell'elettrica è prodotta dal gas". Lo ha detto Deborain una intervista all'Adnkronos. Tra le proposte del Pd c'è anche "laper leche hanno redditi bassi e le micro, la possibilità di accedere all'che proviene solo da rinnovabili con costi abbattuti di oltre il 50%", ha spiegato la capogruppo del Pd alla Camera. "Un passo in avanti c'è stato, ma non basta. Leper pagare le bollette hanno bisogno di liquidità. Noi abbiamo chiesto ...

